Юрий Новиков рассказал о работе с голкипером — обладателем Кубка Стэнли
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Заслуженный тренер России Юрий Новиков рассказал о работе со швейцарским вратарём Мартином Гербером, который в сезоне-2009/2010 играл за «Атлант».
«Когда я был в «Атланте», мне довелось поработать со швейцарским голкипером Мартином Гербертом. Это был сильнейший вратарь! Я имел честь быть с ним и чему-то у него поучиться, хоть сам и работал в ту пору тренером вратарей», — сказал Новиков в интервью «РБ Спорт».
Герберт в сезоне-2005/2006 стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Каролины Харрикейнз». В составе сборной Швейцарии Мартин стал серебряным призёром чемпионата мира в 2013 году.
Ранее Новиков прокомментировал дисквалификацию от ИИХФ российского вратаря ЦСКА Ивана Федотова.
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