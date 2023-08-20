Юрий Новиков рассказал о работе с голкипером — обладателем Кубка Стэнли

Заслуженный тренер России Юрий Новиков рассказал о работе со швейцарским вратарём Мартином Гербером, который в сезоне-2009/2010 играл за «Атлант».

«Когда я был в «Атланте», мне довелось поработать со швейцарским голкипером Мартином Гербертом. Это был сильнейший вратарь! Я имел честь быть с ним и чему-то у него поучиться, хоть сам и работал в ту пору тренером вратарей», — сказал Новиков в интервью «РБ Спорт».

Герберт в сезоне-2005/2006 стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Каролины Харрикейнз». В составе сборной Швейцарии Мартин стал серебряным призёром чемпионата мира в 2013 году.

Ранее Новиков прокомментировал дисквалификацию от ИИХФ российского вратаря ЦСКА Ивана Федотова.