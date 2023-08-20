Игумнов — о поражении «Авангарда»: у «Локомотива» была меньше пауза между играми

Нападающий «Авангарда» Иван Игумнов рассказал о поражении от «Локомотива» (1:5) в первом матче Кубка Блинова.

«Неприятно, конечно, проигрывать на глазах стольких болельщиков, но профессиональный хоккеист должен думать об игре и о том, как выправлять положение. Никакого давления не должно быть.

Конечно, сказалось, что у «Локомотива» была меньше пауза между играми, мы первый период полностью провалили, вышли неготовыми. Но потом поправили ситуацию, и второй с третьим периоды играли неплохо, много позитивных вещей сделали. Расстроило, что не забили, а глубокой аналитикой будем заниматься на следующий день, разберём, кто и что не так сделал. Конечно, Иван Бочаров сыграл неплохо», — цитирует Игумнова сайт КХЛ.

Ранее крупное поражение от «Локомотива» прокомментировал главный тренер омичей Михаил Кравец.