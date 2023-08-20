Коваленко — об игре звена: иногда кажется, круто сыграли, а оказывается, пешком ходили
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Нападающий «Торпедо» Николай Коваленко подвёл итог товарищеского матча с новокузнецким «Металлургом» (3:2 Б).
«Хорошая, интенсивная игра сегодня получилась. Ошибки есть всегда, и есть что исправлять. Это и качество передач, и видение площадки, и подсказки друг другу на льду. Не стану оценивать игру нашего звена, это прерогатива тренерского штаба. Иногда кажется, что мы круто сыграли, а оказывается в итоге, что пешком ходили. Сегодня забить гол мне помог Алексей Кручинин, который увёл за собой защитника, и у меня появилась возможность сместиться в центр и бросить», — приводит слова Коваленко сайт КХЛ.
Ранее главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов подвёл итог матча с новокузнецким «Металлургом» (3:2 Б).
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