Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Коваленко — об игре звена: иногда кажется, круто сыграли, а оказывается, пешком ходили

Коваленко — об игре звена: иногда кажется, круто сыграли, а оказывается, пешком ходили
Комментарии

Нападающий «Торпедо» Николай Коваленко подвёл итог товарищеского матча с новокузнецким «Металлургом» (3:2 Б).

«Хорошая, интенсивная игра сегодня получилась. Ошибки есть всегда, и есть что исправлять. Это и качество передач, и видение площадки, и подсказки друг другу на льду. Не стану оценивать игру нашего звена, это прерогатива тренерского штаба. Иногда кажется, что мы круто сыграли, а оказывается в итоге, что пешком ходили. Сегодня забить гол мне помог Алексей Кручинин, который увёл за собой защитника, и у меня появилась возможность сместиться в центр и бросить», — приводит слова Коваленко сайт КХЛ.

Ранее главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов подвёл итог матча с новокузнецким «Металлургом» (3:2 Б).

Материалы по теме
«Торпедо» хотело побаловать «сказочным» хоккеем». Ларионов — об игре с «Металлургом»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023