Журналист назвал команды, которые больше всех проявляют интерес к Патрику Кейну

Как сообщает журналист The Fourth Period и NHL Network Дэвид Паньотта, три команды проявили наибольший интерес к нападающему Патрику Кейну.

Среди этих команд были «Колорадо Эвеланш», «Даллас Старз», «Нью-Йорк Айлендерс» и «Бостон Брюинз» (в меньшей степени).

Журналист отмечает, что команды захотят посмотреть, как он тренируется, прежде чем предлагать ему контракт, даже если это будет всего лишь один год. Серьёзная операция на тазобедренном суставе для такого спортсмена, как Кейн, в самом конце его карьеры, является немаловажным фактором в том, как может выглядеть его игра после выздоровления.

Патрик Кейн по ходу прошлого сезона перешёл из «Чикаго Блэкхоукс» в «Нью-Йорк Рейнджерс». За семь матчей в плей-офф-2023 Кейн набрал 6 (1+5) очков. Кейн — трёхкратный обладатель Кубка Стэнли (2010, 2013, 2015) в составе «Чикаго», серебряный призёр Олимпийских игр 2010 года в составе сборной США.