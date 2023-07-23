Журналист: Кейн может стать игроком «Рейнджерс» в середине следующего сезона

Журналист Энтони Скулторе в статье на сайте Forever Blue Shirts оценил шансы Владимира Тарасенко и Патрика Кейна остаться в «Нью-Йорк Рейнджерс». Напомним, оба хоккеиста сейчас — свободные агенты.

«Я не верю, что кто-либо из них будет готов заключить годовой контракт на сумму менее $ 1 млн. Даже если бы они это сделали, я уверен, они были бы очень недовольны этим весь сезон. Но никогда не говори никогда, особенно когда дело касается Кейна. 34-летний хоккеист действительно хотел играть за «Рейнджерс» и не сможет вернуться в строй примерно до декабря или января после операции на бедре. В зависимости от ситуации с потолком зарплат «Рейнджерс» и того, что хочет сделать Кейн, он может стать игроком команды в середине сезона.

Что касается Тарасенко, то он уже поменял агентов в связи со своим нынешним положением. Удивительно, что он до сих пор не подписал контракт после того, как узнал, что у него есть предложения в диапазоне $ 5 млн. Нет никаких сомнений в том, что 31-летний игрок чувствует, что стоит больше, чем эта сумма», — сказано в статье.