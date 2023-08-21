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Сергачёв вошёл в топ-20 лучших защитников по версии НХЛ

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги представил топ-20 лучших защитников среди действующих игроков.

На 17-й строчке рейтинга — российский защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв.

Первое место занял игрок обороны «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар, на второй строчке защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Адам Фокс, замыкает тройку Миро Хейсканен из «Даллас Старз».

Полностью топ-20 лучших защитников НХЛ прямо сейчас выглядит так:

1. Кейл Макар («Колорадо Эвеланш»).

2. Адам Фокс («Нью-Йорк Рейнджерс»).

3. Миро Хейсканен («Даллас Старз»).

4. Виктор Хедман («Тампа-Бэй Лайтнинг»).

5. Роман Йози («Нэшвилл Предаторз»).

6. Чарли Макэвой («Бостон Брюинз»).

7. Расмус Далин («Баффало Сэйбрз»).

8. Эрик Карлссон («Питтсбург Пингвинз»).

9. Алекс Пьетранджело («Вегас Голден Найтс»).

10. Куинн Хьюз («Ванкувер Кэнакс»).

11. Джош Моррисси («Виннипег Джетс»).

12. Даги Хэмилтон («Нью-Джерси Дэвилз»).

13. Девон Тэйвз («Колорадо Эвеланш»).

14. Джейккоб Славин («Каролина Харрикейнз»).

15. Хампус Линдхольм («Бостон Брюинз»).

16. Брент Бёрнс («Каролина Харрикейнз»).

17. Михаил Сергачёв («Тампа-Бэй Лайтнинг»).

18. Дрю Даути («Лос-Анджелес Кингз»).

19. Брэндон Монтур («Флорида Пантерз»).

20. Ши Теодор («Вегас Голден Найтс»).