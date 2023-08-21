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«Амур» подписал пробный контракт с бронзовым призёром МЧМ

«Амур» подписал пробный контракт с бронзовым призёром МЧМ
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«Амур» подписал пробный контракт с нападающим Кириллом Капустиным, сообщает пресс-служба хабаровского клуба.

Воспитанник ярославской школы хоккея уже выступал за «Амур» в сезоне-2016/2017, в 51 матче забросив восемь шайб и отдав пять результативных передач при показателе полезности «+2». Последние два сезона форвард провёл в составе «Трактора», где в 90 встречах набрал 22 (9+13) результативных балла.

В КХЛ нападающий выступал за «Локомотив», «Амур», «Ладу», «Сочи», «Северсталь» и «Трактор». В 503 матчах в КХЛ на счету форварда 64 шайбы и 81 результативная передача.

Капустин — бронзовый призёр чемпионата мира 2013 года в составе молодёжной сборной России.

Ранее «Амур» обменял права на Ивана Николишина в «Авангард» на денежную компенсацию и двух хоккеистов: защитника Кирилла Спиценко и нападающего Даниила Фесенко.

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