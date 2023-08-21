В «Авангарде» подтвердили подписание Николишина и рассказали о переходе форварда

«Авангард» обменял в «Амур» защитника Кирилла Спиценко и нападающего Даниила Фесенко на нападающего Ивана Николишина. Напомним, накануне об этом сообщал «Чемпионат». Контракт с Николишиным заключён на три года.
«Продолжаем укреплять центральную ось команды. Николишин заметно прогрессировал за последние три сезона и в прошедшем году стал настоящим лидером «Амура». Об этом говорит не только статистика, его эмоциональный настрой и желание вести за собой партнёров мы видели в каждом матче. Иван – универсальный форвард, приносит пользу как в нападении, так и в защите, а главное – он очень хочет проявить себя в нашей команде», — заявил генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов.
27-летний Николишин в прошедшем сезоне КХЛ стал лучшим бомбардиром «Амура» с 42 очками (17+25) в 67 матчах.
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