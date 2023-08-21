Обладатель Кубка Стэнли Джонатан Бернье объявил о завершении карьеры

Канадский голкипер Джонатан Бернье объявил о завершении карьеры. Об этом сообщила НХЛ в «Твиттере».

Бернье является обладателем Кубка Стэнли 2012 года в составе «Лос-Анджелес Кингз».

Джонатан Бернье в 2006 году был задрафтован в первом раунде под общим 11-м номером клубом «Лос-Анджелес Кингз». В НХЛ он выступал также в «Торонто Мэйпл Лифс», «Анахайм Дакс», «Колорадо Эвеланш», «Нью-Джерси Дэвилз» и «Детройт Ред Уингз». Последним клубом 35-летнего голкипера была «Каролина Харрикейнз». Всего в НХЛ он провёл 404 матча.

Голкипер принимал участие в молодёжной Суперсерии-2007 со сборной России. Также он был одним из двух вратарей сборной Канады на молодёжном чемпионате мира в Чехии в 2008 году, на котором канадцы заняли первое место. Бернье был в заявке сборной Канады на чемпионате мира 2011 года, где канадцы стали пятыми.