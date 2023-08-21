«Это его мнение». Ткачёв прокомментировал решение Найта разорвать контракт с «Авангардом»

Нападающий омского «Авангарда» Владимир Ткачёв высказался о решении канадского нападающего Корбана Найта разорвать контракт с клубом. Ранее форвард принял решение покинуть «ястребов». Сообщалось, что Найт выплатит компенсацию за разрыв контракта с омским клубом.

«Как оценю решение Найта? Это его выбор, его мнение, я не могу его осуждать. Человек выбрал так, пожелаем ему удачи, и всё. Спунер? Помню по Минску, хороший центр, игровик. Надеюсь, мы с ним сыграемся.

То, что он игровик, не помешает сыграться? Я же не знаю, как будет. Может быть, мы выйдем и сразу начнём забивать. Надеюсь, что всё будет хорошо, каждый в тройке разберёт свои роли и найдём взаимопонимание», — передаёт слова Ткачёва корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.