«Больно так проигрывать». Нападающий «Сочи» Рассказов — об 1:7 от «Северстали»

Нападающий «Сочи» Кирилл Рассказов прокомментировал поражение в матче турнира имени Пучкова с «Северсталью» (1:7).

«Хорошая для нас игра в плане информации. Сезон длинный, в нём будут самые разные ситуации, без поражений не обойтись. Надо будет всё проанализировать. Не очень хорошее начало для нас получилось, потом выровняли игру. К сожалению, провалили второй период. Совершили много позиционных ошибок, которые привели к голам. Есть пища для размышлений, есть время на исправление ошибок. Ничего страшного не произошло, надо исправляться.

«Северсталь» забросила пять шайб меньше чем за 10 минут, серийные голы – повод для тревоги? Да, это правильная постановка вопроса. Мы сделали системные ошибки. Много забил соперник с пятака, мы теряли игроков. Много сил на оборону тратили, поэтому и впереди мало что удалось создать. Опять-таки повторю: ещё есть время на то, чтобы проанализировать и исправить ошибки.

Со стороны казалось, что у игроков «Сочи» сегодня не бежали ноги? Тут, скорее, вопрос эмоций. Когда игра не получается, нужно включать голову и брать соперника чем-то другим. Тебе не всегда дадут играть в тот хоккей, в который ты хочешь, не всегда позволят разрывать оборону и забивать в пустые ворота. Хоккей – это игра, она может складываться по-разному. Нам нужно научиться перестраиваться, когда матч идёт не по твоему сценарию. Расклеиваться ни в коем случае нельзя. Есть над чем работать.

После матча игроки говорили между собой в раздевалке без тренеров? Пусть это останется в раздевалке. Надеюсь, в следующих матчах вы увидите, помогло это или нет.

Понятно, что болельщики «Сочи» были сильно разочарованы? Да, счёт не самый приятный, мягко говоря. Больно так проигрывать. Хочу поблагодарить всех, кто за нас переживает. Надеюсь и верю, что такого больше не повторится», — приводит слова Рассказова официальный сайт «Сочи».