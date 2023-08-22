«Салават Юлаев» объявил состав на Кубок Блинова в Омске

Уфимский «Салават Юлаев» на своём официальном сайте объявил состав команды, который отправится на предсезонный турнир в Омске.

Вратари: Богдан Выприцкий, Илья Ежов, Александр Самонов;

Защитники: Евгений Бирюков, Сергей Варлов, Алексей Василевский, Ильдан Газимов, Динис Кадыров, Павел Коледов, Александр Комаров, Семён Луговяк, Михаил Науменков, Григорий Панин, Ярослав Цулыгин, Динар Хафизуллин;

Нападающие: Матвей Бабенко, Данил Башкиров, Матвей Гуськов, Иван Дроздов, Владислав Еферемов, Глеб Кузьмин, Вячеслав Лещенко, Иван Манин, Даниил Огирчук, Артём Пименов, Алексей Пустозёров, Даниил Скориков, Егор Сучков, Евгений Тимкин, Саша Хмелевский, Александр Шаров, Сергей Шмелёв.

В Кубке Блинова в этом году сыграют «Салават Юлаев», «Авангард», «Барыс», «Локомотив» и «Нефтехимик». Первые игры в рамках турнира уже состоялись 20 и 21 августа. Заключительный матч пройдёт 25 августа.

Напомним, первый матч уфимцев на турнире с «Барысом» был отменён из-за церемонии прощания с воспитанником клуба Родионом Амировым, которая состоялась 21 августа. На ней присутствовали все хоккеисты «Салавата Юлаева».