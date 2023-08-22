Экс-форвард «Вашингтона» Чиассон подписал пробный контракт с «Бостоном»

Официальный сайт НХЛ со ссылкой на генерального менеджера «Бостон Брюинз» Дона Суини объявил о подписании «мишками» пробного контракта с канадским нападающим Алексом Чиассоном.

Подписание произошло вчера, 21 августа. Нападающий должен будет принять участие в тренировочном лагере «Бостона», который пройдёт этой осенью, перед стартом регулярного сезона НХЛ.

В прошлом сезоне Чиассон играл за «Детройт Ред Уингз», с которым у него был годичный контракт. 32-летний крайний нападающий провёл 20 матчей в НХЛ и набрал в них 9 (6+3) очков. Также «Детройт» отправлял Чиассона в свой фарм-клуб в АХЛ «Гранд Рэпидс», где он сыграл 29 матчей и набрал 20 (9+11) очков.

За свою карьеру в НХЛ Чиассон также играл за «Ванкувер Кэнакс», «Эдмонтон Ойлерз», «Вашингтон Кэпиталз», «Калгари Флэймз», «Оттаву Сенаторз» и «Даллас Старз».