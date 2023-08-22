Коннолли поделился воспоминаниями о победе «Вашингтона» в Кубке Стэнли

Бывший нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Бретт Коннолли поделился воспоминаниями о победе в финале Кубка Стэнли 2018 года, отметив, что ему очень повезло быть частью той чемпионской команды.

Коннолли — автор голевой передачи на победный гол «Вашингтона» в решающей пятой игре финальной серии того розыгрыша Кубка Стэнли.

«Это был абсолютный хаос. Я помню только то, что эти шесть минут были самими долгими в истории. Я был полностью открыт, наверное, за всю игру не было подобного момента. Борьба была такой плотной, что немного странно, что я просто стоял на льду в одиночестве.

Это была потрясающая команда, и мне очень повезло, что я смог стать её частью. У меня остались друзья, с которыми я буду дружить всю оставшуюся жизнь», — приводит слова Коннолли NBC Sports.