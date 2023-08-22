Переход Ничушкина в «Колорадо» попал в топ-10 подписаний свободных агентов в августе
Поделиться
Интернет-портал The Hockey News представил десятку лучших подписаний неограниченно свободных агентов, которые произошли за последние 10 лет. Главным условием включения в топ было подписание контракта в августе.
В топ-10 попал переход российского нападающего Валерия Ничушкина в «Колорадо Эвеланш» в августе 2019 года. Тогда форвард подписал годичный контракт с зарплатой $ 850 тыс.
Также в топ-10 оказался переход белорусского форварда Михаила Грабовского в «Вашингтон Кэпиталз» в 2013 году. Тогда он подписал контракт на один сезон с зарплатой $ 3 млн.
Полностью топ-10 лучших подписаний свободных агентов в августе за последние 10 лет выглядит следующим образом:
- Назем Кадри («Калгари Флэймз», контракт на 7 лет на общую сумму $ 49 млн).
- Валерий Ничушкин («Колорадо Эвеланш», $ 850 тыс. на один год).
- Сэм Ганье («Коламбус Блю Джекетс», $ 650 тыс. на один год).
- Кевин Шаттенкирк («Тампа-Бэй Лайнтнинг», $ 1,75 млн на один год).
- Пэт Марун («Тампа-Бэй Лайтнинг», $ 950 тыс. на один год).
- Михаил Грабовский («Вашингтон Кэпиталз», $ 3 млн на один год).
- Дерик Брассар («Филадельфия Флайерз», $ 825 тыс. на один год).
- Фил Кессел («Вегас Голден Найтс», $ 1,5 млн на один год).
- Сэм Стил («Миннесота Уайлд», $ 825 тыс. на один год).
- Стефан Ноэсен («Каролина Харрикейнз», $ 750 тыс. на один год).
Материалы по теме
Комментарии
- 22 августа 2023
-
12:25
-
12:15
-
11:55
-
11:45
-
11:35
-
11:15
-
10:55
-
10:30
-
10:10
-
09:49
-
09:35
-
09:15
-
08:58
-
08:48
-
08:39
-
08:16
-
08:06
- 21 августа 2023
-
23:58
-
23:47
-
23:34
-
23:26
-
23:14
-
23:00
-
22:46
-
22:25
-
21:44
-
21:18
-
20:50
-
20:38
-
20:14
-
20:09
-
20:04
-
19:44
-
19:40
-
19:36
Партнерский контент