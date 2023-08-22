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Переход Ничушкина в «Колорадо» попал в топ-10 подписаний свободных агентов в августе

Переход Ничушкина в «Колорадо» попал в топ-10 подписаний свободных агентов в августе
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Интернет-портал The Hockey News представил десятку лучших подписаний неограниченно свободных агентов, которые произошли за последние 10 лет. Главным условием включения в топ было подписание контракта в августе.

В топ-10 попал переход российского нападающего Валерия Ничушкина в «Колорадо Эвеланш» в августе 2019 года. Тогда форвард подписал годичный контракт с зарплатой $ 850 тыс.

Также в топ-10 оказался переход белорусского форварда Михаила Грабовского в «Вашингтон Кэпиталз» в 2013 году. Тогда он подписал контракт на один сезон с зарплатой $ 3 млн.

Полностью топ-10 лучших подписаний свободных агентов в августе за последние 10 лет выглядит следующим образом:

  1. Назем Кадри («Калгари Флэймз», контракт на 7 лет на общую сумму $ 49 млн).
  2. Валерий Ничушкин («Колорадо Эвеланш», $ 850 тыс. на один год).
  3. Сэм Ганье («Коламбус Блю Джекетс», $ 650 тыс. на один год).
  4. Кевин Шаттенкирк («Тампа-Бэй Лайнтнинг», $ 1,75 млн на один год).
  5. Пэт Марун («Тампа-Бэй Лайтнинг», $ 950 тыс. на один год).
  6. Михаил Грабовский («Вашингтон Кэпиталз», $ 3 млн на один год).
  7. Дерик Брассар («Филадельфия Флайерз», $ 825 тыс. на один год).
  8. Фил Кессел («Вегас Голден Найтс», $ 1,5 млн на один год).
  9. Сэм Стил («Миннесота Уайлд», $ 825 тыс. на один год).
  10. Стефан Ноэсен («Каролина Харрикейнз», $ 750 тыс. на один год).
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