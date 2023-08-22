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Переход Ничушкина в «Колорадо» попал в топ-10 подписаний свободных агентов в августе

Интернет-портал The Hockey News представил десятку лучших подписаний неограниченно свободных агентов, которые произошли за последние 10 лет. Главным условием включения в топ было подписание контракта в августе.

В топ-10 попал переход российского нападающего Валерия Ничушкина в «Колорадо Эвеланш» в августе 2019 года. Тогда форвард подписал годичный контракт с зарплатой $ 850 тыс.

Также в топ-10 оказался переход белорусского форварда Михаила Грабовского в «Вашингтон Кэпиталз» в 2013 году. Тогда он подписал контракт на один сезон с зарплатой $ 3 млн.

Полностью топ-10 лучших подписаний свободных агентов в августе за последние 10 лет выглядит следующим образом:

Назем Кадри («Калгари Флэймз», контракт на 7 лет на общую сумму $ 49 млн). Валерий Ничушкин («Колорадо Эвеланш», $ 850 тыс. на один год). Сэм Ганье («Коламбус Блю Джекетс», $ 650 тыс. на один год). Кевин Шаттенкирк («Тампа-Бэй Лайнтнинг», $ 1,75 млн на один год). Пэт Марун («Тампа-Бэй Лайтнинг», $ 950 тыс. на один год). Михаил Грабовский («Вашингтон Кэпиталз», $ 3 млн на один год). Дерик Брассар («Филадельфия Флайерз», $ 825 тыс. на один год). Фил Кессел («Вегас Голден Найтс», $ 1,5 млн на один год). Сэм Стил («Миннесота Уайлд», $ 825 тыс. на один год). Стефан Ноэсен («Каролина Харрикейнз», $ 750 тыс. на один год).