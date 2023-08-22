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Эксперт считает выкуп контрактов Паризе и Сутера одним из лучших решений «Миннесоты»

Эксперт портала The Hockey News Аарон Хекманн представил топ лучших решений генерального менеджера «Миннесоты Уайлд» Билла Герина за всё время его работы на этом посту.

Герин занял должность генерального менеджера «Миннесоты» в августе 2019 года. Эксперт выделил пять лучших решений функционера на этом посту.

Одним из таких стало продление контрактов с молодыми нападающими команды Мэттом Болди и Йоэлем Эрикссоном Эком. Эксперт посчитал соглашения хоккеистов выгодными для команды.

Второе решение Герина — обмен вратаря Кэма Тальбо на Филипа Густавссона. «Миннесота» взяла неопытного голкипера, обменяв своего основного стража ворот.

Также в плюс Герину поставлены обмены двух лидеров «Миннесоты» — нападающих Джейсона Цукера и Кевина Фиалы, и выкуп контрактов форварда Зака Паризе и защитника Райана Сутера.

Последний на текущий момент плюс Герина — принятие на работу Джадда Брэкетта, занявшего пост директора любительской скаутской службы.