Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Защитник «Калгари» Уигар: мы хотим доказать, что являемся претендентами на Кубок Стэнли

Защитник «Калгари» Уигар: мы хотим доказать, что являемся претендентами на Кубок Стэнли
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Калгари Флэймз» Маккензи Уигар высказался об ожиданиях от команды в новом сезоне НХЛ, а также поделился мнением о смене главного тренера и генерального менеджера клуба.

После прошлого сезона на смену генеральному менеджеру Брэду Тревелингу и главному тренеру Дэриллу Саттеру пришли Крейг Конрой и Райан Хуска соответственно.

«Я действительно не знаю, как это будет. Я знаю Крейга и Хаску лично, они отличные ребята. Думаю, что фокус может быть только в том, что на лёд выходить будет немного приятнее. Мне кажется, это будет иметь большое значение для многих парней. Вы просто хотите выходить на лёд и наслаждаться этим. У нас будут взлёты и падения… Но нужно просто получать удовольствие. Если мы будем это делать, то будем чаще выигрывать.

Было обидно не попасть в плей-офф в прошлом сезоне. Это почти непростительно, с учётом тех игроков, что у нас есть. Думаю, все хотят вернуться и доказать, что мы претенденты на кубок. Мы не просто команда, не попавшая в плей-офф, мы хотим побеждать», — сказал Уигар в интервью официальному сайту НХЛ.

Материалы по теме
НХЛ представила семёрку лучших молодых защитников лиги
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android