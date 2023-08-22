Защитник «Калгари» Уигар: мы хотим доказать, что являемся претендентами на Кубок Стэнли

Защитник «Калгари Флэймз» Маккензи Уигар высказался об ожиданиях от команды в новом сезоне НХЛ, а также поделился мнением о смене главного тренера и генерального менеджера клуба.

После прошлого сезона на смену генеральному менеджеру Брэду Тревелингу и главному тренеру Дэриллу Саттеру пришли Крейг Конрой и Райан Хуска соответственно.

«Я действительно не знаю, как это будет. Я знаю Крейга и Хаску лично, они отличные ребята. Думаю, что фокус может быть только в том, что на лёд выходить будет немного приятнее. Мне кажется, это будет иметь большое значение для многих парней. Вы просто хотите выходить на лёд и наслаждаться этим. У нас будут взлёты и падения… Но нужно просто получать удовольствие. Если мы будем это делать, то будем чаще выигрывать.

Было обидно не попасть в плей-офф в прошлом сезоне. Это почти непростительно, с учётом тех игроков, что у нас есть. Думаю, все хотят вернуться и доказать, что мы претенденты на кубок. Мы не просто команда, не попавшая в плей-офф, мы хотим побеждать», — сказал Уигар в интервью официальному сайту НХЛ.