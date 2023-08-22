Нападающий «Адмирала»: перелёты — тема-табу для нашей команды

Нападающий «Адмирала» Александр Шевченко заявил, что в команде не обсуждают тему перелётов, и поделился ожиданиями от нового сезона КХЛ.
«Новая схема плей-офф грозит «Адмиралу» более тяжёлыми перелётами? Лично я пока об этом не задумывался, да и с ребятами перекрёстный плей-офф не обсуждали. Сейчас мысли не об этом. Вообще перелёты — это тема-табу в команде. Мы профессионалы и должны быть готовыми к своей работе. Поэтому главное — серьёзно относиться к восстановлению, вовремя спать, вовремя кушать.
Чем занимаюсь по пути на выездные игры? Да ничего такого. Брал с собой две-три книжки, ни одной не прочитал (смеётся). Смотрю фильмы, сериалы, слушаю музыку и аудиокниги. Выбирал разное — например, книги по философии, что-нибудь ещё. Всегда надо что-то новенькое, чтобы было разнообразие.
Какая цель у «Адмирала» в этом сезоне? Сначала надо выйти в плей-офф. Мы сделаем всё для того, чтобы снова попасть в розыгрыш Кубка Гагарина. А вот когда выйдем в плей-офф — потренируемся, накопим сил и положим всё на алтарь победы. Пусть кто-то шутит, но мы считаем, что первый, второй, третий раунд — в этом нет ничего такого. С Казанью ведь когда играли, у нас были хорошие моменты, мы вполне могли пройти в следующий раунд. Там были овертаймы, плотные игры», — цитирует Шевченко сайт КХЛ.
В прошлом розыгрыше Кубка Гагарина «Адмирал» уступил во втором раунде «Ак Барсу» со счётом 2-4.
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