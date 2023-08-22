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Сайт НХЛ назвал вероятный сезон, в котором Мичков дебютирует в лиге

Сайт НХЛ назвал вероятный сезон, в котором Мичков дебютирует в лиге
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Журналист Адам Кимельман на сайте НХЛ представил топ-5 лучших проспектов «Филадельфии Флайерз».

Лидером рейтинга стал форвард СКА Матвей Мичков. Журналист заявил, что ожидаемый дебют Матвея в НХЛ состоится в сезоне-2026/2027, по окончании контракта хоккеиста с армейским клубом.

«Я наблюдал за некоторыми его сменами и он выглядел очень хорошо. Его игра в защите была впечатляющей, он отлично помогал своим защитникам. Я был впечатлен тем, как он работал на вбрасывании», — заявил генеральный менеджер «Филадельфии» Даниэль Бриер.

Полностью топ-5 лучших проспектов «Филадельфии» выглядит так:

1. Матвей Мичков (нападающий);
2. Каттер Готье (нападающий);
3. Тайсон Ферстер (нападающий);
4. Оливер Бонк (защитник);
5. Эмиль Андре (защитник).

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