Сайт НХЛ назвал вероятный сезон, в котором Мичков дебютирует в лиге

Журналист Адам Кимельман на сайте НХЛ представил топ-5 лучших проспектов «Филадельфии Флайерз».

Лидером рейтинга стал форвард СКА Матвей Мичков. Журналист заявил, что ожидаемый дебют Матвея в НХЛ состоится в сезоне-2026/2027, по окончании контракта хоккеиста с армейским клубом.

«Я наблюдал за некоторыми его сменами и он выглядел очень хорошо. Его игра в защите была впечатляющей, он отлично помогал своим защитникам. Я был впечатлен тем, как он работал на вбрасывании», — заявил генеральный менеджер «Филадельфии» Даниэль Бриер.

Полностью топ-5 лучших проспектов «Филадельфии» выглядит так:

1. Матвей Мичков (нападающий);

2. Каттер Готье (нападающий);

3. Тайсон Ферстер (нападающий);

4. Оливер Бонк (защитник);

5. Эмиль Андре (защитник).