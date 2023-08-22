СКА уверенно обыграл «Автомобилист» на турнире имени Пучкова

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В Санкт-Петербурге на стадионе Ледовый закончился матч в рамках турнира имени Пучкова, в котором СКА принимал «Автомобилист». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

На четвёртой минуте первого периода Эмиль Галимов с передачи Артёма Земчёнка открыл счёт в матче. На девятой минуте периода Александр Никишин с передач Сергея Толчинского и Михаила Воробьёва удвоил преимущество хозяев. На 12-й минуте периода Сергей Толчинский с передачи Андрея Педана сделал счёт 3:0. В конце первой двадцатиминутки Матвей Мичков довёл счёт до крупного.

На четвёртой минуте второго периода Максим Денежкин с передачи Андрея Обидина размочил счёт в матче. Спустя 10 минут Никита Бледнов с передач Степана Хрипунова и Никиты Трямкина сделал счёт 4:2.

В начале третьего периода Марат Хуснутдинов с передач Владимира Алистрова и Александра Никишина забросил пятую шайбу СКА в матче.