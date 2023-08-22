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СКА уверенно обыграл «Автомобилист» на турнире имени Пучкова

СКА уверенно обыграл «Автомобилист» на турнире имени Пучкова
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В Санкт-Петербурге на стадионе Ледовый закончился матч в рамках турнира имени Пучкова, в котором СКА принимал «Автомобилист». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

На четвёртой минуте первого периода Эмиль Галимов с передачи Артёма Земчёнка открыл счёт в матче. На девятой минуте периода Александр Никишин с передач Сергея Толчинского и Михаила Воробьёва удвоил преимущество хозяев. На 12-й минуте периода Сергей Толчинский с передачи Андрея Педана сделал счёт 3:0. В конце первой двадцатиминутки Матвей Мичков довёл счёт до крупного.

На четвёртой минуте второго периода Максим Денежкин с передачи Андрея Обидина размочил счёт в матче. Спустя 10 минут Никита Бледнов с передач Степана Хрипунова и Никиты Трямкина сделал счёт 4:2.

В начале третьего периода Марат Хуснутдинов с передач Владимира Алистрова и Александра Никишина забросил пятую шайбу СКА в матче.

Турнир имени Николая Пучкова . Турнир имени Пучкова
22 августа 2023, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 2
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Галимов (Земчёнок) – 03:29 (5x5)     2:0 Никишин (Толчинский, Воробьёв) – 08:27 (5x4)     3:0 Толчинский (Педан) – 11:50 (5x5)     4:0 Мичков – 18:32 (5x5)     4:1 Денежкин (Обидин) – 23:57 (5x5)     4:2 Бледнов (Хрипунов, Трямкин) – 33:22 (5x5)     5:2 Хуснутдинов (Алистров, Никишин) – 41:28 (5x5)    
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