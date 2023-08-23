Бывший канадский форвард «Автомобилиста» подписал просмотровый контракт с «Колорадо»

Бывший нападающий «Автомобилиста» Питер Холланд подписал просмотровый контракт с «Колорадо», сообщает пресс-служба клуба. Примечательно, что в марте 2022 года Холланд объявлял о завершении карьеры.
32-летний центральный форвард полностью пропустил минувший сезон. Всего в КХЛ Холланд провёл 129 матчей за «Автомобилист», в которых набрал 83 (31+52) очка — забросил 31 шайбу и отдал 52 результативные передачи с показателем полезности «-10».
Канадский нападающий покинул КХЛ в 2021 году и в течение двух сезонов в «Автомобилисте» дважды входил в тройку бомбардиров екатеринбургского клуба.
Всего в НХЛ Холланд сыграл 266 матчей, в которых набрал 85 (36+49) очков. В АХЛ на счету канадца 252 матча и 222 (95+127) очка, а также 11 матчей в плей-офф, в которых он набрал 15 (7+8) очков.
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