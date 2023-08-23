Евгений Свечников дебютирует за «Ак Барс» в матче с «Ладой» на турнире в Челябинске
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Сегодня, 23 августа, состоится матч предсезонного турнира на Кубок губернатора Челябинской области, в котором «Ак Барс» встретится с «Ладой». Стали известны составы команд на игру. Примечательно, что новичок казанского клуба нападающий Евгений Свечников попал в заявку на матч.
Свечников сыграет в третьем звене «Ак Барса» с Ильёй Сафоновым и Дамиром Жафяровым.
Фото: соцсети «Ак Барса»
Кубок губернатора Челябинской области . Кубок губернатора
23 августа 2023, среда. 13:00 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Лада
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Напомним, прошлый сезон нападающий провёл в НХЛ, выступая за «Сан-Хосе Шаркс». Свечников в 59 матчах забросил восемь шайб и отдал шесть результативных передач, набрав в общей сложности 14 очков. «Акулы» не сделали форварду квалификационного предложения, он вышел на рынок свободных агентов.
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