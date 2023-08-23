Евгений Свечников дебютирует за «Ак Барс» в матче с «Ладой» на турнире в Челябинске

Сегодня, 23 августа, состоится матч предсезонного турнира на Кубок губернатора Челябинской области, в котором «Ак Барс» встретится с «Ладой». Стали известны составы команд на игру. Примечательно, что новичок казанского клуба нападающий Евгений Свечников попал в заявку на матч.

Свечников сыграет в третьем звене «Ак Барса» с Ильёй Сафоновым и Дамиром Жафяровым.

Фото: соцсети «Ак Барса»

Кубок губернатора Челябинской области . Кубок губернатора Кубок губернатора Челябинской области . Кубок губернатора 23 августа 2023, среда. 13:00 МСК Ак Барс Казань Не начался Лада Тольятти Кто победит в основное время? П1 X П2

Напомним, прошлый сезон нападающий провёл в НХЛ, выступая за «Сан-Хосе Шаркс». Свечников в 59 матчах забросил восемь шайб и отдал шесть результативных передач, набрав в общей сложности 14 очков. «Акулы» не сделали форварду квалификационного предложения, он вышел на рынок свободных агентов.