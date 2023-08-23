Главный тренер «Локомотива» оценил вторую крупную победу на турнире в Омске

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал вторую крупную победу на турнире в Омске. Сегодня ярославцы обыграли со счётом 5:1 уфимский «Салават Юлаев», а в первом матче турнира «Локомотив» был сильнее «Авангарда» с аналогичным счётом.

«В принципе, неплохая игра. Пару моментов, где мы, скажем так, дали сопернику вернуться в игру, но хорошо, что есть опытные ребята, которые привыкли в таких ситуациях действовать. Но так и строится команда, молодёжь должна видеть и учиться.

Две крупные победы над топ-клубами Востока? Мы вот сейчас ребятам говорили, что хоккей тем и прекрасен, что сценарий каждый раз разный. Без разницы, какой счёт, в истории остаётся результат. Большая команда должна играть против любого соперника, где бы он ни находился в таблице. При этом мы всегда делаем акцент на свою игру», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.