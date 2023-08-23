«Локомотив» уверенно обыграл «Салават Юлаев» на предсезонном турнире в Омске
Поделиться
На предсезонном турнире в Омске на Кубок Блинова завершился матч, в котором встречались «Салават Юлаев» и «Локомотив». Встреча закончилась со счётом 5:1 в пользу ярославцев.
Счёт на 12-й минуте открыл хоккеист «Локомотива» Степан Никулин с передач Георгия Иванова и Дениса Алексеева. Удвоил преимущество ярославцев Георгий Иванов, реализовавший большинство за секунду до окончания первого периода с передач Ярослава Лихачёва и Дениса Алексеева. Третью шайбу «Локомотива» забросил Максим Берёзкин с передачи Мартина Герната. Берёзкин оформил дубль на последней минуте матча.
Единственную шайбу в составе уфимцев забросил Александр Хмелевски при игре в большинстве. Ворота команд защищали голкиперы Иван Ежов и Даниил Исаев.
Фонбет Кубок Блинова . Кубок Блинова
23 августа 2023, среда. 12:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
1 : 5
Локомотив
Ярославль
0:1 Никулин (Иванов, Алексеев) – 11:21 (5x5) 0:2 Иванов (Лихачёв, Алексеев) – 19:59 (5x4) 0:3 Берёзкин (Гернат) – 27:27 (4x4) 1:3 Хмелевски (Цулыгин) – 28:58 (5x4) 1:4 Чехович (Черепанов, Берёзкин) – 55:50 (5x5) 1:5 Берёзкин (Шалунов, Сергеев) – 59:12 (5x4)
Комментарии
- 23 августа 2023
-
14:12
-
14:02
-
13:45
-
13:25
-
13:00
-
12:35
-
12:15
-
11:45
-
11:20
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:40
-
09:15
-
08:50
-
08:25
-
04:51
-
04:38
-
03:01
- 22 августа 2023
-
23:50
-
23:31
-
23:11
-
22:46
-
22:44
-
22:32
-
22:24
-
22:20
-
22:10
-
21:49
-
21:29
-
21:17
-
21:05
-
20:42
-
20:31
-
20:15
Партнерский контент