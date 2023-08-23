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«Локомотив» уверенно обыграл «Салават Юлаев» на предсезонном турнире в Омске

«Локомотив» уверенно обыграл «Салават Юлаев» на предсезонном турнире в Омске
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На предсезонном турнире в Омске на Кубок Блинова завершился матч, в котором встречались «Салават Юлаев» и «Локомотив». Встреча закончилась со счётом 5:1 в пользу ярославцев.

Счёт на 12-й минуте открыл хоккеист «Локомотива» Степан Никулин с передач Георгия Иванова и Дениса Алексеева. Удвоил преимущество ярославцев Георгий Иванов, реализовавший большинство за секунду до окончания первого периода с передач Ярослава Лихачёва и Дениса Алексеева. Третью шайбу «Локомотива» забросил Максим Берёзкин с передачи Мартина Герната. Берёзкин оформил дубль на последней минуте матча.

Единственную шайбу в составе уфимцев забросил Александр Хмелевски при игре в большинстве. Ворота команд защищали голкиперы Иван Ежов и Даниил Исаев.

Фонбет Кубок Блинова . Кубок Блинова
23 августа 2023, среда. 12:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
1 : 5
Локомотив
Ярославль
0:1 Никулин (Иванов, Алексеев) – 11:21 (5x5)     0:2 Иванов (Лихачёв, Алексеев) – 19:59 (5x4)     0:3 Берёзкин (Гернат) – 27:27 (4x4)     1:3 Хмелевски (Цулыгин) – 28:58 (5x4)     1:4 Чехович (Черепанов, Берёзкин) – 55:50 (5x5)     1:5 Берёзкин (Шалунов, Сергеев) – 59:12 (5x4)    
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