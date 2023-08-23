Евгений Свечников рассказал о своём первом матче за «Ак Барс» в этом межсезонье

Нападающий «Ак Барса» Евгений Свечников рассказал о победе над «Ладой» (3:2). Эта игра стала дебютной для форварда в казанском клубе в этом межсезонье.
«Всё хорошо. Главное, что мы выиграли. Что-то получается, что-то – нет, но с каждой сменой понимание было всё лучше. Конечно, площадка немного другая для меня, но главное – победа команды.
Сколько времени нужно, чтобы адаптироваться к новой площадке? Посмотрим. С каждым периодом всё было быстрее. С каждой сменой – всё лучше и лучше. Всё будет приходить постепенно. Пока что для меня непривычна площадка: некоторые углы и средняя зона – больше, проход зоны – длиннее. Это такие детали, понимание которых приходит со временем.
Личная цель на сезон? Моя личная задача входит в командную, поэтому все свои усилия направлю на пользу команде», — приводит слова Свечникова сайт «Ак Барса».
Напомним, прошлый сезон нападающий провёл в НХЛ, выступая за «Сан-Хосе Шаркс». Свечников в 59 матчах забросил восемь шайб и отдал шесть результативных передач, набрав в общей сложности 14 очков. «Акулы» не сделали форварду квалификационного предложения, он вышел на рынок свободных агентов.
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