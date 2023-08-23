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Билялетдинов оценил дебютную игру Е. Свечникова за «Ак Барс»

Билялетдинов оценил дебютную игру Е. Свечникова за «Ак Барс»
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Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов оценил победу над «Ладой» (3:2) в рамках Кубка губернатора Челябинской области и дебютный матч Евгения Свечникова за казанский клуб.

«Игра была непростая, соперник напрягал нас, мы старались все эти сложности преодолеть. Есть моменты, которые мы должны поправить. Это последний турнир, где команда может что-то изменить и хорошо подготовиться к регулярному чемпионату. Соперник играл достойно, мне понравилось.

Как Свечников влился в состав? Считаю, для первого матча он сыграл нормально. Ему сложно, надо перестроиться, необходимо время. Пока мы даём ему возможность поиграть. Посмотрим, где будем его использовать.

Учитывая, что летом Тимур Билялов мало играл, можно ожидать, что на турнире он сыграет больше, чем Амир Мифтахов? Да, мы планируем задействовать его в двух играх», — цитирует Билялетдинова сайт «Ак Барса».

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