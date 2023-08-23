Щитов: «Салавату Юлаеву» пока не по силам играть в финале Востока Кубка Гагарина

Бывший защитник «Спартака» Никита Щитов не верит в то, что «Салават Юлаев» может претендовать на высокие места в Кубке Гагарина следующего сезона.

«Мне кажется, что пока «Салавату» не по силам сыграть в финале Востока в новом сезоне КХЛ. Очень тяжело будет это сделать. За финал будут конкурировать «Ак Барс», «Металлург», «Трактор». Остальные команды примерно на одном уровне. В принципе, многие подравнялись, но чуть больше выделяется эта троица. «Металлург» остаётся сильным, несмотря на то что ключевые хоккеисты покинули команду.

Импонирует тренерская работа Разина. Смотрел, как они играли на турнире в Уфе. Видно уже, по какой схеме они играть будут. По предсезонке мне эта команда очень понравилась. Уфа не впечатлила. Игроки пока притираются. Нет ярко атакующего защитника, все какие-то домоседы. Важно иметь защитников, кто может помогать в атаке. Новый коллектив, сложно будет претендовать на финал.

Нужно пройти первый раунд, потому что в прошлом сезоне на этой стадии уже вылетели. Но это только моё предположение, посмотрим, что будет после 15 игр регулярки», — сказал Щитов в интервью Legalbet.

В прошлом сезоне «Салават Юлаев» в первом раунде уступил «Адмиралу» со счётом 2-4.