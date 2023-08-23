Щитов: «Салавату Юлаеву» пока не по силам играть в финале Востока Кубка Гагарина

Бывший защитник «Спартака» Никита Щитов не верит в то, что «Салават Юлаев» может претендовать на высокие места в Кубке Гагарина следующего сезона.
«Мне кажется, что пока «Салавату» не по силам сыграть в финале Востока в новом сезоне КХЛ. Очень тяжело будет это сделать. За финал будут конкурировать «Ак Барс», «Металлург», «Трактор». Остальные команды примерно на одном уровне. В принципе, многие подравнялись, но чуть больше выделяется эта троица. «Металлург» остаётся сильным, несмотря на то что ключевые хоккеисты покинули команду.
Импонирует тренерская работа Разина. Смотрел, как они играли на турнире в Уфе. Видно уже, по какой схеме они играть будут. По предсезонке мне эта команда очень понравилась. Уфа не впечатлила. Игроки пока притираются. Нет ярко атакующего защитника, все какие-то домоседы. Важно иметь защитников, кто может помогать в атаке. Новый коллектив, сложно будет претендовать на финал.
Нужно пройти первый раунд, потому что в прошлом сезоне на этой стадии уже вылетели. Но это только моё предположение, посмотрим, что будет после 15 игр регулярки», — сказал Щитов в интервью Legalbet.
В прошлом сезоне «Салават Юлаев» в первом раунде уступил «Адмиралу» со счётом 2-4.
- 23 августа 2023
-
20:21
-
20:10
-
19:44
-
19:36
-
19:31
-
19:28
-
19:19
-
19:15
-
19:12
-
19:03
-
18:51
-
18:25
-
18:11
-
17:55
-
17:35
-
17:27
-
17:22
-
17:06
-
16:46
-
16:29
-
16:18
-
16:05
-
15:50
-
15:25
-
15:16
-
15:05
-
14:55
-
14:50
-
14:35
-
14:12
-
14:02
-
13:45
-
13:25
-
13:00
-
12:35