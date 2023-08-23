Марушев: пока даже не думаю о возвращении в «Ак Барс», настроен только на «Трактор»

Нападающий «Трактора» Максим Марушев рассказал о дебютной игре за челябинский клуб с «Металлургом» (2:1 ОТ).
«От матча остались только положительные впечатления. Конечно, было тяжеловато в плане игрового мышления, потому что у меня был долгий перерыв. И здесь другой хоккей, чем в Северной Америке. Сейчас навёрстываешь взаимопонимание в новом коллективе. Думаю, что дальше будет всё лучше и лучше.
Переход из «Ак Барса» в «Трактор» положительно воспринял. Появились новые задачи и новые цели. Надо отдаваться на сто процентов в каждом матче, побеждать и приносить везде пользу команде — в большинстве, меньшинстве. Готов к любой задаче.
Какие впечатления от новой команды? Самые лучшие. Приняли очень хорошо. Чувствую, что потихоньку вливаюсь в коллектив.
В «Ак Барсе» ждут меня на следующий сезон? Пока даже не думаю о возвращении в «Ак Барс». Настроен только на «Трактор», у меня свои цели и задачи с командой», — приводит слова Марушева «РБ Спорт».
24-летний форвард в составе «Ак Барса» сыграл 14 матчей, отметившись двумя результативными передачами. С апреля 2021 года Марушев выступал за клуб АХЛ «Хендерсон», где сыграл 131 матч и набрал 40 (14+26) очков.
- 23 августа 2023
-
22:02
-
21:47
-
21:29
-
21:18
-
21:10
-
20:50
-
20:45
-
20:36
-
20:21
-
20:10
-
19:44
-
19:36
-
19:31
-
19:28
-
19:19
-
19:15
-
19:12
-
19:03
-
18:51
-
18:25
-
18:11
-
17:55
-
17:35
-
17:27
-
17:22
-
17:06
-
16:46
-
16:29
-
16:18
-
16:05
-
15:50
-
15:25
-
15:16
-
15:05
-
14:55