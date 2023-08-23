Марушев: пока даже не думаю о возвращении в «Ак Барс», настроен только на «Трактор»

Нападающий «Трактора» Максим Марушев рассказал о дебютной игре за челябинский клуб с «Металлургом» (2:1 ОТ).

«От матча остались только положительные впечатления. Конечно, было тяжеловато в плане игрового мышления, потому что у меня был долгий перерыв. И здесь другой хоккей, чем в Северной Америке. Сейчас навёрстываешь взаимопонимание в новом коллективе. Думаю, что дальше будет всё лучше и лучше.

Переход из «Ак Барса» в «Трактор» положительно воспринял. Появились новые задачи и новые цели. Надо отдаваться на сто процентов в каждом матче, побеждать и приносить везде пользу команде — в большинстве, меньшинстве. Готов к любой задаче.

Какие впечатления от новой команды? Самые лучшие. Приняли очень хорошо. Чувствую, что потихоньку вливаюсь в коллектив.

В «Ак Барсе» ждут меня на следующий сезон? Пока даже не думаю о возвращении в «Ак Барс». Настроен только на «Трактор», у меня свои цели и задачи с командой», — приводит слова Марушева «РБ Спорт».

24-летний форвард в составе «Ак Барса» сыграл 14 матчей, отметившись двумя результативными передачами. С апреля 2021 года Марушев выступал за клуб АХЛ «Хендерсон», где сыграл 131 матч и набрал 40 (14+26) очков.