Нападающий «Лады» Ожгихин: «Ак Барс» наказал нас за несколько ошибок

Нападающий «Лады» Алексей Ожгихин подвёл итоги матча с «Ак Барсом» (2:3) на предсезонном турнире в Челябинске.

«К сожалению, не получилось сегодня выиграть. Играли от начала до конца, но соперник наказал нас за несколько ошибок. Считаю, что нам нужно поменьше удаляться. Игра получилась боевой, старались выполнить все установки тренерского штаба.

С чем может быть связано то, что команда в очередной раз пропустила шайбу в начале игры? На самом деле очень трудно это с чем-то связать. Много парней в команде, включая меня – новички в КХЛ. Может быть, сказывается этот фактор. Думаю, что в этих играх мы вкатимся, у нас появится понимание. Постараемся в будущем избежать таких моментов.

Скорости здесь [в КХЛ] повыше, если посмотреть на отличия с ВХЛ. Предсезонные матчи для этого и созданы, чтобы наиграть какие-то комбинации, понять все скорости и заходить в новый сезон с полным пониманием игры в КХЛ. Я считаю, что нашей команде по зубам справиться с этим и выполнить все задачи, которые перед нами стоят.

Мои впечатления от команды и города? Тольятти – хороший город. Я думаю, что у людей в этом городе, так сказать, два развлечения – работа и хоккей. На домашних играх чувствуется шикарная поддержка. По бытовым моментам меня также всё устраивает, всё круто», — приводит слова Ожгихина официальный сайт «Лады».