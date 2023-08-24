Нападающий «Лады» Ожгихин: «Ак Барс» наказал нас за несколько ошибок

Нападающий «Лады» Алексей Ожгихин подвёл итоги матча с «Ак Барсом» (2:3) на предсезонном турнире в Челябинске.
«К сожалению, не получилось сегодня выиграть. Играли от начала до конца, но соперник наказал нас за несколько ошибок. Считаю, что нам нужно поменьше удаляться. Игра получилась боевой, старались выполнить все установки тренерского штаба.
С чем может быть связано то, что команда в очередной раз пропустила шайбу в начале игры? На самом деле очень трудно это с чем-то связать. Много парней в команде, включая меня – новички в КХЛ. Может быть, сказывается этот фактор. Думаю, что в этих играх мы вкатимся, у нас появится понимание. Постараемся в будущем избежать таких моментов.
Скорости здесь [в КХЛ] повыше, если посмотреть на отличия с ВХЛ. Предсезонные матчи для этого и созданы, чтобы наиграть какие-то комбинации, понять все скорости и заходить в новый сезон с полным пониманием игры в КХЛ. Я считаю, что нашей команде по зубам справиться с этим и выполнить все задачи, которые перед нами стоят.
Мои впечатления от команды и города? Тольятти – хороший город. Я думаю, что у людей в этом городе, так сказать, два развлечения – работа и хоккей. На домашних играх чувствуется шикарная поддержка. По бытовым моментам меня также всё устраивает, всё круто», — приводит слова Ожгихина официальный сайт «Лады».
- 24 августа 2023
-
01:57
- 23 августа 2023
-
23:57
-
23:52
-
23:46
-
23:20
-
23:12
-
23:00
-
22:38
-
22:17
-
22:02
-
21:47
-
21:29
-
21:18
-
21:10
-
20:50
-
20:45
-
20:36
-
20:21
-
20:10
-
19:44
-
19:36
-
19:31
-
19:28
-
19:19
-
19:15
-
19:12
-
19:03
-
18:51
-
18:25
-
18:11
-
17:55
-
17:35
-
17:27
-
17:22
-
17:06