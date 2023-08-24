Вратарь «Трактора» Мыльников: думаю, впервые в карьере играл «3 на 6»

Вратарь «Трактора» Сергей Мыльников подвёл итоги матча с «Металлургом» (2:1 ОТ) на Кубке губернатора Челябинской области.

«Мы обязаны были так сыграть, потому что дома давно не играли. Ещё первый матч с «Магниткой», принципиальное дерби. Во втором периоде просели, потому что играли «3 на 6» – немножко неожиданно. В целом прекрасная, отличная игра. Мне понравилась. Равномерная нагрузка в каждом периоде? Это идеально. Вратарю сложно, когда семь минут ты в тонусе, а пять стоишь и замерзаешь. Когда постоянно броски, очень удобно играть. Когда ещё играл «3 на 6»? Думаю, что впервые в карьере. Но всё бывает в первый раз. Зак Фукале? Он простой парень на самом деле. С первого дня начали очень хорошо общаться. Так что всё нормально», — приводит официальный сайт КХЛ слова Мыльникова.