Кожевников назвал самого талантливого молодого игрока в КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников ответил на вопрос, кто является самым талантливым молодым игроком в КХЛ.
«Кто самый талантливый молодой игрок в КХЛ? Буду следить за Арсением Грицюком. В СКА может раскрыться. Видно, что он классный игрок. Он не недооценённый, а нестабильный. Хороший парень, виден талант. Надеюсь, в новом сезоне КХЛ он будет выступать более стабильно. Может стать и лидером СКА. Он умеет обыгрывать, думает на площадке. На него очень приятно смотреть. Он единственный, кого я заметил в прошлом году. Грицюк выделялся на фоне остальных», — сказал Кожевников в интервью Legalbet.
Напомним, Грицюк стал игроком СКА 21 мая. Санкт-петербургская команда сделала хоккеисту «Авангарда» квалификационное предложение, которое нападающий принял. Появлялась информация, согласно которой Арсений за два года заработает примерно 115 млн рублей.
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