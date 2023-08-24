«ЦСКА понимает, какие козыри имеет в рукаве». Вайсфельд — о деле Федотова

Российский функционер и комментатор Леонид Вайсфельд высказался по поводу ситуации с контрактом голкипера ЦСКА Ивана Федотова.

«Если ЦСКА поступает подобным образом, значит, наверное, имеет на это какие-то основания. Мы же не знаем всех нюансов. Если взглянуть на проблему со стороны, поведение армейцев кажется странным, но там работают серьёзные люди. Они понимают, какие козыри имеют в рукаве. В любом случае, уверен, они не сумасшедшие и знают, что делают. Только Игорь Есмантович может ответить на этот вопрос. Если клуб подал апелляцию, её могут удовлетворить. Для Федотова возможность выходить на лёд — в любом случае плюс. Если он пропустит ещё четыре месяца, на пользу ему это точно не пойдёт», — заявил Вайсфельд в интервью RT.

Напомним, помимо четырёхмесячной дисквалификации Федотова, ЦСКА был наказан запретом на международные трансферы сроком на один год. Ранее главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров заявил, что голкипер будет играть, несмотря на запреты со стороны ИИХФ.