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Алексей Жамнов ответил на вопрос, сыграет ли Илья Ковальчук за «Спартак» в новом сезоне

Алексей Жамнов ответил на вопрос, сыграет ли Илья Ковальчук за «Спартак» в новом сезоне
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Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов ответил на вопрос, сыграет ли Илья Ковальчук за красно-белых в текущем сезоне.

«Ковальчук? В сентябре он вернётся, поговорим и тогда уже конкретно скажем. Всё будет зависеть от него, наши двери открыты, а там как сложится. Насколько я знаю, он тренируется, следит за собой. Находится в форме. В спортивной, а не хоккейной. Это совсем разные вещи.

И если в какой-то момент он захочет вернуться на лёд, то посмотрим. Тогда уже будет какая-то конкретика. Пока это только слухи, которые делают журналисты, тут ничего нового. Наша задача – жить день за днём и смотреть, как складывается ситуация. Если он изъявит желание, то мы готовы к диалогу. Он авторитетный человек, который начинал в «Спартаке». Всё возможно», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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