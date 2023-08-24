Алексей Жамнов ответил на вопрос, сыграет ли Илья Ковальчук за «Спартак» в новом сезоне

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов ответил на вопрос, сыграет ли Илья Ковальчук за красно-белых в текущем сезоне.

«Ковальчук? В сентябре он вернётся, поговорим и тогда уже конкретно скажем. Всё будет зависеть от него, наши двери открыты, а там как сложится. Насколько я знаю, он тренируется, следит за собой. Находится в форме. В спортивной, а не хоккейной. Это совсем разные вещи.

И если в какой-то момент он захочет вернуться на лёд, то посмотрим. Тогда уже будет какая-то конкретика. Пока это только слухи, которые делают журналисты, тут ничего нового. Наша задача – жить день за днём и смотреть, как складывается ситуация. Если он изъявит желание, то мы готовы к диалогу. Он авторитетный человек, который начинал в «Спартаке». Всё возможно», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.