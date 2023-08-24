Ротенберг — о Прохоркине: рассчитывали, что он сможет стать лидером, но помешали травмы

Главный тренер СКА Роман Ротенберг выразил слова благодарности нападающему Николаю Прохоркину, который сегодня перешёл в «Сочи» в результате обмена.
«СКА расстаётся с Николаем Прохоркиным. Это непростое решение. Коля — сильный игрок, он внёс большой вклад в историю клуба. С ним мы завоевали Кубок Гагарина в 2017 году, он был частью сборной России, которая выиграла золото Олимпиады в Пхенчхане.
Когда мы приглашали Николая в прошлом году, рассчитывали, что он сможет стать лидером, поведёт ребят за собой. Увы, помешали травмы.
От всей души желаю Коле полного восстановления и успешного продолжения карьеры! Мы остается хорошими друзьями. Надеюсь, в будущем у него всё получится!», — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.
В 2017 году Николай стал обладателем Кубка Гагарина в составе СКА. Большую часть минувшего сезона игрок пропустил из-за травмы. В регулярном сезоне-2022/2023 на счету 29-летнего Прохоркина всего три матча и одна результативная передача с показателем полезности «+1». В плей-офф на его счету семь игр, в которых форвард набрал 4 (1+3) очка.
- 24 августа 2023
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