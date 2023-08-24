Дубль Каменева помог ЦСКА одержать волевую победу над московским «Динамо»
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В Москве на стадионе «Мегаспорт» завершился матч в рамках Кубка мэра Москвы, в котором ЦСКА встречался с московским «Динамо». Встреча завершилась победой армейцев со счётом 3:2.
На третьей минуте первого периода Владислав Михайлов с передачи Ильи Каблукова открыл счёт в матче. На 19-й минуте периода Владислав Каменев с передач Константина Окулова и Никиты Нестерова восстановил равенство в счёте.
На пятой минуте второго периода Каменев с передач Окулова и Сергея Плотникова оформил дубль и вывел ЦСКА вперёд. На 16-й минуте периода Даниил Пыленков с передач Андрея Миронова и Артёма Ильенко сделал счёт 2:2.
На пятой минуте третьего периода Михаил Григоренко с передач Даррена Дица и Максима Мамина принёс ЦСКА победу.
Кубок мэра Москвы . Группа А
24 августа 2023, четверг. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
Динамо М
Москва
0:1 Михайлов (Каблуков) – 02:16 (5x5) 1:1 Каменев (Окулов, Нестеров) – 18:01 (5x5) 2:1 Каменев (Окулов, Плотников) – 24:34 (5x5) 2:2 Пыленков (Миронов, Ильенко) – 35:22 (5x5) 3:2 Григоренко (Диц, Мамин) – 44:40 (5x5)
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