Дубль Каменева помог ЦСКА одержать волевую победу над московским «Динамо»

В Москве на стадионе «Мегаспорт» завершился матч в рамках Кубка мэра Москвы, в котором ЦСКА встречался с московским «Динамо». Встреча завершилась победой армейцев со счётом 3:2.

На третьей минуте первого периода Владислав Михайлов с передачи Ильи Каблукова открыл счёт в матче. На 19-й минуте периода Владислав Каменев с передач Константина Окулова и Никиты Нестерова восстановил равенство в счёте.

На пятой минуте второго периода Каменев с передач Окулова и Сергея Плотникова оформил дубль и вывел ЦСКА вперёд. На 16-й минуте периода Даниил Пыленков с передач Андрея Миронова и Артёма Ильенко сделал счёт 2:2.

На пятой минуте третьего периода Михаил Григоренко с передач Даррена Дица и Максима Мамина принёс ЦСКА победу.