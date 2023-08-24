Гендиректор «Динамо» оценил возможность возвращения в команду защитника Бойкова

Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко рассказал, возможно ли возвращение в команду защитника Сергея Бойкова.
«Изменился ли статус Сергея Бойкова и возможно ли его возвращение в команду в ближайшем будущем? Наверное, вы все знаете, что клуб делал ему квалификационное предложение. Сергей решил попробовать свои силы в другом чемпионате. Время идёт, и уже скоро начинается наш чемпионат. И я думаю, что Сергей Бойков находится в нашем шорт-листе. Селекция круглогодична и не заканчивается сегодня или завтра. Это постоянный процесс.
Вполне возможно, что мы увидим его в команде. Это наш игрок, который был у нас и прошёл с нами определённый путь. Если тренерский штаб решит, что он нам нужен, то мы попытаемся найти с ним компромиссное решение, чтобы он оказался у нас», — передаёт слова Сушко корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 24 августа 2023
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