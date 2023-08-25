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Вице-президент КХЛ сравнил как молодёжь проходят испытание деньгами в футболе и хоккее

Вице-президент КХЛ сравнил как молодёжь проходят испытание деньгами в футболе и хоккее
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Вице-президент КХЛ Виталий Прохоров ответил на вопрос, является ли испытание деньгами самым серьёзным для нынешних молодых хоккеистов.

«Однозначно. Доступность сферы услуг колоссальная. Искушений и провокаций множество. Насколько человек готов всему этому противостоять и концентрироваться на работе? Если не готов, рост останавливается, а конец карьеры всё ближе. Но более актуальна эта проблема для футбола. Там развития нет фактически вообще. Огромные суммы — больше, чем в хоккее — платят с юных лет. Люди перестают развиваться. Не случайно в европейских чемпионатах никто не играет. В хоккее всё идёт более плавно. И российские хоккеисты востребованы в НХЛ» — приводит официальный сайт КХЛ слова Прохорова.

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