Локтионов: матч с «Витязем» оставил хорошие впечатления

Нападающий «Спартака» Андрей Локтионов подвёл итоги игры с «Витязем» (3:2) на Кубке мэра Москвы. В этой встрече он забросил одну из шайб своей команды.

«Матч оставил хорошие впечатления. Наша команда создавала много моментов и победила. Да, много шансов мы не реализовали, но сумели забить неплохие голы. В целом, нормальные ощущения от старта на Кубке мэра, запомнился сегодня наш третий гол – мне показалось, что Максим Цыплаков хотел бросить, но шайба немного сошла с крюка и получился отличный пас на Анселя Галимова. Главное, что забили в этом моменте – значит, всё сделали правильно», — приводит официальный сайт «Спартака» слова Локтионова.

25 августа москвичи проведут следующий матч на турнире с «Куньлунь Ред Стар». Начало в 19:00 мск.