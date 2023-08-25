Локтионов: матч с «Витязем» оставил хорошие впечатления
Поделиться
Нападающий «Спартака» Андрей Локтионов подвёл итоги игры с «Витязем» (3:2) на Кубке мэра Москвы. В этой встрече он забросил одну из шайб своей команды.
«Матч оставил хорошие впечатления. Наша команда создавала много моментов и победила. Да, много шансов мы не реализовали, но сумели забить неплохие голы. В целом, нормальные ощущения от старта на Кубке мэра, запомнился сегодня наш третий гол – мне показалось, что Максим Цыплаков хотел бросить, но шайба немного сошла с крюка и получился отличный пас на Анселя Галимова. Главное, что забили в этом моменте – значит, всё сделали правильно», — приводит официальный сайт «Спартака» слова Локтионова.
25 августа москвичи проведут следующий матч на турнире с «Куньлунь Ред Стар». Начало в 19:00 мск.
Комментарии
- 25 августа 2023
-
04:56
-
04:51
-
03:49
-
03:49
-
03:07
-
02:51
-
02:37
-
02:07
-
01:23
- 24 августа 2023
-
23:45
-
23:31
-
23:19
-
23:00
-
22:50
-
22:41
-
22:38
-
22:34
-
22:25
-
22:23
-
22:20
-
22:15
-
22:04
-
22:00
-
21:52
-
21:50
-
21:37
-
21:21
-
21:05
-
20:48
-
20:38
-
20:29
-
20:22
-
20:11
-
20:00
-
19:45
Партнерский контент