Роман Старченко высказался о победе «Барыса» в Кубке Блинова

Нападающий «Барыса» Роман Старченко высказался о победе команды в Кубке Блинова. В заключительном матче с «Нефтехимиком» (3:1) Старченко оформил хет-трик.
«Приятно выигрывать, хоть и летний турнир. Здесь строится команда, мы смотрим, как играем, как реагируем на различные моменты. Хороший турнир, приятно было поиграть на такой арене в Омске с полными трибунами. Да, время матча не самое удачное сегодня, но у нас тренировки в это время обычно проходят, так что были готовы.
Мой хет-трик? Были моменты, получилось забить – вот и всё. На турнире в Казани мы ещё строили команду, больше привыкали к тактике, друг к другу. После поражений проанализировали всё по приезде домой, тренеры сделали определённые выводы», — приводит слова Старченко официальный сайт КХЛ.
- 25 августа 2023
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