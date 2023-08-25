Роман Старченко высказался о победе «Барыса» в Кубке Блинова

Нападающий «Барыса» Роман Старченко высказался о победе команды в Кубке Блинова. В заключительном матче с «Нефтехимиком» (3:1) Старченко оформил хет-трик.

«Приятно выигрывать, хоть и летний турнир. Здесь строится команда, мы смотрим, как играем, как реагируем на различные моменты. Хороший турнир, приятно было поиграть на такой арене в Омске с полными трибунами. Да, время матча не самое удачное сегодня, но у нас тренировки в это время обычно проходят, так что были готовы.

Мой хет-трик? Были моменты, получилось забить – вот и всё. На турнире в Казани мы ещё строили команду, больше привыкали к тактике, друг к другу. После поражений проанализировали всё по приезде домой, тренеры сделали определённые выводы», — приводит слова Старченко официальный сайт КХЛ.