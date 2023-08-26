«Хотелось наплевать на болезнь». Форвард «Северстали» Лишка – об отсутствии в серии с ЦСКА

Нападающий «Северстали» Адам Лишка высказался о серии плей-офф КХЛ прошлого сезона с ЦСКА. Армейцы прошли дальше по итогам семи матчей.

«Это была хорошая серия. ЦСКА стал чемпионом, это сильная мастеровитая команда. Первую игру мы провели не очень хорошо, но после победы в овертайме второго матча у нас многое начало получаться. Я заболел после четвёртого матча, пропустил две игры, вышел только на седьмой матч. Было непросто наблюдать со стороны.

Я сидел дома, у меня была температура. Вспотел даже больше, чем во время игры (смеётся). Хотелось помочь команде. Когда играешь, не так сильно волнуешься, не думаешь об этом. Через интернет или по телевизору совсем другое – тяжело смотреть, когда ничего не можешь сделать.

Было ли желание наплевать на болезнь? Да, я даже быстро поправился, где-то за три дня всего. Делал всё возможное, чтобы скорее вернуться в строй», — сказал Лишка в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.