В «Куньлуне» ответили, существует ли запрет на привлечение европейских игроков в команду

Вице-президент «Куньлунь Ред Стар» Николай Феоктистов ответил на вопрос, существует ли запрет на привлечение в команду европейских игроков.

«Существует ли внутренний запрет на привлечение европейских игроков в команду, которые не подпадают под натурализацию и дальнейшее заигрывание за сборную Китая, и может ли в этом году появиться игрок вроде Томаша Юрчо? Могут. У нас существует отличие комплектования команды этого года от прошлогодней команды. В прошлом сезоне команда делилась на три группы:

1) Игроки с китайскими паспортами, которые прошли натурализацию. Это все наши канадцы, которым выдали китайские паспорта;

2) Североамериканцы, у которых нет опыта игры за свои национальные команды и которых мы рассматривали под натурализацию;

3) Локальные китайцы.

В этом году, ввиду определённых причин, мы пересмотрели вопрос комплектования. Все китайцы остались на территории Китая, потому что мы думаем, что в каком-то обозримом будущем там появится своя лига. И сейчас там будет проводиться ряд соревнований между городами, поэтому ребята будут там тренироваться и соревноваться. Соответственно, у нас остаются только кандидаты под натурализацию и североамериканцы с уже выданными паспортами.

И ещё мы добираем несколько игроков для усиления, уже без привязки к натурализации. Это вот как раз вроде Юрчо. И тут всё упирается в рамки бюджета. Если можем позволить подписать такого игрока, то стараемся подписать. Если не можем позволить, то не подписываем», — передаёт слова Феоктистова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.