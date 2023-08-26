Нападающий «Спартака» Цыплаков: пока не понимаем, почему пропускаем первыми

Нападающий «Спартака» Максим Цыплаков подвёл итоги матча с «Куньлунь Ред Стар» (4:1) на Кубке мэра Москвы. В этой игре он забил два гола.

«Честно говоря, очень не хочется пропускать первыми – пока не понимаем, почему так получается. Может, вальяжность какая-то присутствует или проснуться не можем… А, может, нам просто нужно сначала пропустить, чтобы начать играть, шучу! Но как только мы сконцентрировались и проснулись как следует, сразу всё начало получаться и удалось победить. Приходит какая-то уверенность, когда мы играем правильно и хорошо – то и голы сами собой приходят, в том числе, в большинстве и меньшинстве. Важно, что нам удаётся выигрывать единоборства, поэтому мы контролируем шайбу – при меньшинстве не создаётся много моментов у наших ворот, а в большинстве шайба остаётся у нас и мы можем разыгрывать её спокойно», — приводит официальный сайт «Спартака» слова Цыплакова.

В финале турнира красно-белые сыграют с ЦСКА 27 августа. Начало игры — в 19:00 мск.