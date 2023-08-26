Олег Браташ: перерыва не было, я в работе на протяжении всех 25 лет, работаю как умею

Главный тренер тольяттинской «Лады» Олег Браташ ответил на вопрос о готовности команды к сезону Континентальной хоккейной лиги.

«Как себя чувствую в «Ладе»? Я ни в коем случае не буду себя оценивать. Никакого перерыва у меня в работе не было. Я в работе на протяжении всех 25 лет. Работаю как умею.

Как оценю готовность «Лады» к возвращению в КХЛ? Пока я не готов оценивать. У нас идёт процесс работы, становления и создания команды. Он продолжается. Оценки давать рано», — приводит слова Браташа официальный сайт «Трактора».

Сегодня, 26 августа, «Лада» проиграла «Трактору» (0:3) в матче Кубка губернатора Челябинской области. Команда заняла на турнире третье место.

16-й сезон Континентальной хоккейной лиги стартует 1 сентября матчем ЦСКА — «Ак Барс». «Лада» встретится с «Трактором» 2 сентября.