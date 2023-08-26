«Сделал для болельщиков — решил их порадовать». Форвард «Трактора» Шабанов — о голе «Ладе»

Нападающий «Трактора» Максим Шабанов прокомментировал победу в матче Кубка губернатора Челябинской области с тольяттинской «Ладой» (3:0).
«Сильный соперник, и хорошо, что выиграли. Главное – это подготовиться к сезону и начать его с позитивной ноты.
Мой гол? Это было спонтанное решение. Подумал, что если получится, то будет хорошо. Сделал для болельщиков – решил их порадовать. Успешный турнир получился, мы очень хорошо поработали на предсезонке.
В прошлом году тоже выиграли два турнира? Это уже история. Никаких суеверий быть не должно. Просто бывают такие сезоны, как прошлый, когда что-то не получается. Не вижу ничего плохого в том, что мы снова выиграли два турнира. Будем выкладываться в сезоне, и всё будет хорошо», — приводит слова Шабанова официальный сайт КХЛ.
- 26 августа 2023
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