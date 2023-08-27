Игрок минского «Динамо» Мороз: в дебютном сезоне больше всего запомнились матчи со СКА

Нападающий минского «Динамо» 19-летний Вадим Мороз рассказал о богатом опыте, который получил в сезоне-2022/2023. Хоккеист дебютировал в КХЛ, где провёл 39 игр и набрал 14 (5+9) очков, признавался лучшим новичком в ноябре 2022 года.
Также Мороз дебютировал в МХЛ, а в конце сезона присоединился к жлобинскому «Металлургу» в плей-офф Экстралиги и стал чемпионом Беларуси вместе с командой. В декабре форвард вместе со сборной Беларуси занял первое место на Кубке Первого канала.
«Как прошёл дебют в КХЛ? Сначала не понимал, куда попал, потом с каждым матчем стал привыкать. В КХЛ всё по-другому, цена ошибки возрастает, больше болельщиков на трибунах. Приятно играть, когда на тебя смотрит много людей, это даёт дополнительные эмоции.
За счёт чего удалось удачно провести первый сезон? Благодаря работе и доверию тренерского штаба. Мне давали играть с хорошими партнёрами, с Райаном Спунером и Седриком Пакеттом мы провели много матчей, они мне подсказывали. Всё в совокупности помогло. Я даже не сразу узнал, что меня признавали лучшим новичком недели и месяца. Ребята по команде рассказали. Это приятно и очень мотивирует.
Какой опыт стал самым ценным? Насыщенный сезон, всё дало свои плоды, но отмечу матчи КХЛ. Я мечтал попасть в эту лигу, быть рядом с мастерами, учиться у них и прогрессировать. Больше всего запомнились матчи со СКА – это очень сильная и мастеровитая команда. Много звёзд, на которых смотрел в детстве по телевизору, а сейчас играю против них. Это классно. Но я не волновался, на льду все равны», — приводит официальный сайт КХЛ слова Мороза.
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