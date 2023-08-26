Тренер минского «Динамо» Квартальнов прокомментировал победу в матче с «Адмиралом»
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Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу в контрольном матче с владивостокским «Адмиралом» (4:1).
«Всех с победой. Неплохо сыграли. И в большинстве забросили. Но есть над чем работать. Новые ребята появились в составе. Здорово, что они сегодня отметились голами. Впереди ещё две игры. В том числе завтра.
Вновь победили и в серии буллитов? Это хорошо. В прошлом сезоне «Динамо» часто уступало в серии бросков. Здорово сейчас, что в этом компоненте всё складывается. Главное, чтобы и в регулярке так было», — приводит слова Квартальнова официальный сайт «Динамо».
Завтра, 27 августа, минчане встретятся с нижегородским «Торпедо», а во вторник, 29 августа, ещё раз сыграют с «Адмиралом».
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