Тренер минского «Динамо» Квартальнов прокомментировал победу в матче с «Адмиралом»

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу в контрольном матче с владивостокским «Адмиралом» (4:1).

«Всех с победой. Неплохо сыграли. И в большинстве забросили. Но есть над чем работать. Новые ребята появились в составе. Здорово, что они сегодня отметились голами. Впереди ещё две игры. В том числе завтра.

Вновь победили и в серии буллитов? Это хорошо. В прошлом сезоне «Динамо» часто уступало в серии бросков. Здорово сейчас, что в этом компоненте всё складывается. Главное, чтобы и в регулярке так было», — приводит слова Квартальнова официальный сайт «Динамо».

Завтра, 27 августа, минчане встретятся с нижегородским «Торпедо», а во вторник, 29 августа, ещё раз сыграют с «Адмиралом».