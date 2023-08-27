Трямкин о новом контракте: были предложения и больше, чем давал «Автомобилист»

Защитник екатеринбургского «Автомобилиста» Никита Трямкин заявил, что имел более выгодные предложения от клубов КХЛ, но решил продолжить свою карьеру в екатеринбургском клубе. По информации СМИ, по новому контракту с клубом защитник зарабатывает 55 млн рублей в год.
«Можно сказать, что сделал родному клубу скидку? Были предложения и больше, чем давал «Автомобилист». Если бы я хотел, то ушёл бы из команды.
Провести всю карьеру в родном клубе? Это здорово. Просто кому-то это очень важно, кто-то не придаёт значения. Как складывается, так и складывается. Не могу сказать, что я сильно переживаю по этому поводу. Первый, кто приходит на ум, это Андрей Миронов. Мой одногодка. Он на год уезжал в Америку, я тоже уезжал, оба вернулись в родные команды. Ничего такого в этом не вижу», — цитирует Трямкина Sport24.
Всего в КХЛ на счету Трямкина 554 матча, в которых защитник набрал 118 очков — забросил 31 шайбу и отдал 87 результативных передач. Показатель полезности габаритного игрока обороны составил «+47».
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