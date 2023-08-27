«Как говорил Арнольд Шварценеггер, «I’m back». Александр Медведев — о возвращении в СКА

Председатель совета директоров хоккейного клуба СКА Александр Медведев прокомментировал своё возвращение в петербургский клуб и заявил, что Кубок Гагарина будет завоёван в новом сезоне КХЛ. С 2019 по 2023 год Медведев был президентом футбольного клуба «Зенит».

«Алексей Борисович Миллер поручил мне заниматься хоккейным клубом СКА в сезоне-2006/2007. С тех пор прошло много времени. Как говорил Арнольд Шварценеггер, «I’m back».

В чём секрет пяти чемпионств подряд? Конечно, без поддержки «Газпрома» никаких побед быть не могло. Но с управленческой точки зрения это правильная расстановка кадров, делегирование полномочий и строгий спрос по всем позициям. Уверен, что в СКА это будет реализовано и третья победа в Кубке Гагарина будет не за горами, а именно весной следующего года», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.