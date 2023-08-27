Кадейкин рассказал, как Алекс Гальченюк влился в состав СКА

Нападающий СКА Александр Кадейкин рассказал о том, как новичок армейского клуба Алекс Гальченюк влился в состав.

«Особо не думаю о том, как удастся влиться в командную игру. Стараюсь выполнять свою работу и не захламлять голову лишними мыслями, не создаю сам себе проблем. Презентация СКА? У всех презентации проходят по-разному, команды преследуют разные цели. Сюда мы тоже приехали не просто так – открытие нового объекта, погостили здесь немного. Сравнивать с презентациями в других клубах не стал бы, здесь своя атмосфера. Это как своего рода фестиваль – раньше проводили презентации с болельщиками, здесь же более камерная, приватная обстановка. Если касаться сегодняшнего мероприятия, то всё круто. Приятно здесь находиться.

Как Гальченюк влился в команду? Он знаком со многими, играл с ними с самого детства – с Тёмой Сергеевым, Андреем Педаном. Я тоже его помню, играли в детстве друг против друга в чемпионате Москвы. Может, кто-то и считает его американцем, но он тут уже играл. Не думаю, что возникнут какие-то проблемы с адаптацией. У него есть знакомые ребята, которые комфортно чувствуют себя в команде, они подтягивают его в коллектив. Нормально общаемся с Сашей. Не заметил, чтобы он держался отдельно», — сказал Кадейкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.