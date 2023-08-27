Никита Трямкин назвал трёх лучших действующих защитников

Хоккеист «Автомобилиста» Никита Трямкин назвал топ-3 лучших действующих защитников в Национальной хоккейной лиге.

«Интересно… Роман Йози, Виктор Хедман. Топ-1 — это 100% Хедман. Я больше сужу по габаритам. Нравится подмечать для себя детали. Он габаритный защитник, играет в первой паре, это круто. Третьим пусть будет Брент Бёрнс», — сказал Трямкин в интервью Sport24.

Всего в Континентальной хоккейной лиге на счету Трямкина 554 матча, в которых защитник набрал 118 очков — забросил 31 шайбу и отдал 87 результативных передач. Показатель полезности габаритного игрока обороны составил «+47».

Ранее Трямкин заявил, что имел более выгодные предложения от клубов КХЛ, но решил продолжить свою карьеру в екатеринбургском клубе.